Суббота, 2 Февраля 2019 года
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Звезда сериала «Друзья» вдохновлялось смехом дятла Вуди

Культура

Также на нее повлияли дельфин и герой одного сериала

Вашингтон, 2 февраля 2019, 16:04 — REGNUM  Героиня популярного сериала «Друзья» Мэгги Уилер рассказала поклонникам о природе смеха, придуманного для своей героини Дженис, сообщает 2 февраля телеканал BBC.

По словам актрисы, ее смех — это синкретическая конструкция, берущая свое начало у трех различных телевизионных персонажей.

Среди вдохновителей Уилер были герой сериала «Добро пожаловать назад, Коттер» Арнольд Хоршак, дельфин из сериала «Флиппер», а также дятел Вуди из популярного мультфильма «Вуди Вудпекер».

Напомним, сериал «Друзья» приобрел огромную популярность среди не только американского зрителя, но и среди зрителей многих стран мира, в том числе и России. Всего на экраны было выпущено 10 сезонов телепроекта.

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