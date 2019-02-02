Курентзис рассказал о причинах своей любви к Перми

Пермь, , 15:52 — REGNUM Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис рассказал о том, почему ему нравится работать в провинции, сообщает 2 февраля портал «Моменты».

По словам греческого дирижера, будущее искусства за провинциальными городами, такими как Пермь или Екатеринбург, здесь можно творить не оглядываясь на сложившиеся установления.

«Мое убеждение: будущее искусства принадлежит провинции: Екатеринбургу, Перми и т. д. В периферии есть чистое поле чтобы создать «План Б», тут не надо ничего рушить, просто строй», — подчеркнул маэстро.

Напомним, Теодор Курентзис был нанят на должность художественного руководителя Пермского оперного театра в 2011 году, с тех пор оценка деятельности музыканта регулярно подвергается критике. В частности его обвиняют в том, что он фактически уничтожает репертуарный театр, а сам в это время находится в многочисленных гастролях и очень редко посещает свое непосредственное место работы.

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