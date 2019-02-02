В кинотеатрах «Москино» пройдет ретроспектива фильмов по пьесам Володина

Москва, , 15:17 — REGNUM С 10 февраля в сети «Москино» — в кинотеатрах «Сатурн», «Тула», «Спутник» «Салют», «Вымпел», «Искра» — пройдут показы фильмов, созданных по пьесам замечательного российского драматурга Александра Володина. Ретроспектива посвящена 100-летию со дня рождения мастера. Все картины будут демонстрироваться с пленки 35 миллиметров. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Московские зрители могут еще раз увидеть такие любимые фильмы как «Слезы капали» (1982) и «Осенний марафон» (1979) Георгия Данелии Георгия Данелии, «Звонят, откройте дверь» (1965) Александра Митты, «Страшая сестра» (1966) Георгия Натансона, «Смятение чувств» (1977) и «С любимыми не расставайтесь» (1979) Павла Арсенова, «Пять вечеров» (1978) Никиты Михалкова и другие.

Вход на все сеансы бесплатный.