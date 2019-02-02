Объявлены участники Международной театральной олимпиады

Санкт-Петербург, , 16:08 — REGNUM В 2019 году в России пройдет Международная театральная олимпиада, в рамках которой по стране с гастролями проедутся лучшие зарубежные и российские театры, сообщает 2 февраля корреспондент ИА REGNUM.

«Театральная Олимпиада — масштабный международный фестиваль, служащий площадкой для развития глобальной театральной интеграции и диалога театральных деятелей разных стран», — отмечают организаторы олимпиады.

Примечательно, что главная идея мероприятия заключается в объединении различных взглядов на театральное искусство, в том числе и непримиримых между собой.

«Главная идея Театральной Олимпиады — объединение разных театральных школ под одним знаменем. Во время проведения Театральной Олимпиады самые непримиримые оппоненты, носители зачастую противоположных театральных взглядов объединяются, чтобы вместе представить наиболее полную картину современного театра», — подчеркивают организаторы фестиваля.

В программе фестиваля будут произведения таких метров театрального искусства как Хайнер Гёббельс, Андрей Щербан, Андрий Жолдак, Кристиана Люпа, Ян Клята.

Напомним, идея Международной театральной олимпиады пришла в голову выдающемуся современному театральному режиссеру Теодоросу Терзопулосу. Впервые она была проведена в 1994 году в самом подходящем для этого месте — — на родине театра, в Греции. В России олимпиада проводится во второй раз.

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