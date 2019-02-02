В Мариинском театре в китайский Новый год выступит Сучжоуский оркестр

Санкт-Петербург, , 11:13 — REGNUM 7 февраля на исторической сцене Мариинского театра состоится Большой концерт в честь Китайского Нового года. Вечер также приурочен к 70-летию установления дипломатических отношений с Китайской Народной Республикой. Об этом сообщается на официальном портале Министерства культуры РФ.

В исполнении Сучжоуского китайского оркестра и солистов Кан Цяосюань (виолончель) и Чжу Чанъяо (скрипка эрху) под управлением Пэн Цзяпэна прозвучат традиционная музыка и современные аранжировки народных китайских мелодий.

Сучжоуский китайский оркестр является одним из ведущих академических коллективов КНР. В его репертуаре — классические сочинения и работы современных композиторов. Оркестр включает 90 музыкантов, многие из которых являются выпускниками лучших консерваторий Китая.