В Болливуде вышел первый фильм про лесбийскую пару

Нью-Дели, , 10:51 — REGNUM В одной из крупнейших мировых киноиндустрий, индийской, появился первый фильм на тему однополой любви, сообщает NBC.

Новый индийский фильм «Что я почувствала, когда увидела девушку» рассказывает историю девушки по имени Свити («Сладенькая»), которую семья хочет выдать за уважаемого юношу. Но, хотя Свити и чтит семью, ее сердце уже принадлежит другой женщине.

В то время как индийская развлекательная пресса сильно намекала на однополую историю любви фильма, фактический сюжет фильма в значительной степени держался в секрете до дня его выхода.

«Это очень важная история, которую нужно было рассказать, — делится режиссер Шелли Чопра Дхар впечатлениями о своем дебютном фильме, — хотя в Индии и было несколько артхаусных фильмов об однополых отношениях, Болливуд изображал их в карикатурной манере, которая противоположна хорошему изображению».