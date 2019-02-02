В Москве проходит выставка художника Иннокентия Баранова «История любви»

Москва, , 10:32 — REGNUM В Москве в комплексе апартаментов «Art Residence» открылась выставка художника Иннокентия Баранова «История любви». Модный ныне в Европе неоэкспрессионист в свое время закончил художественное училище в Москве, затем Венскую Академию искусств. Живет по большей части в Берлине. Не случайно его картины находятся в личных коллекциях Герхарда Шредера и Михаэля Шумахера, в фонде Commerzbank. Впрочем, его работа есть и в собрании Билла Клинтона. Выставки Баранова проходят в галереях Вены, Гамбурга, Берлина, Цюриха, Майами и Москве. На нынешней экспозиции в российской столице представлены различные направления его творчества — пейзажи из разных частей света, многочисленных портреты известных личностей, жанровые сцены, карикатуры.