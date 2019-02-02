Бывшая поликлиника на ВДНХ станет арт-резиденцией Музея «Гараж»

Москва, , 10:01 — REGNUM Музей современного искусства «Гараж» откроет в феврале свою арт-резиденцию на ВДНХ в Москве. Теперь в бывшем здании поликлиники выставки разместятся мастерские художников, будет создана площадка для обмена творческими идеями. 18 рабочих пространств будут предоставляться художникам на время от трех до шести месяцев. Здесь к их услугам также будут общая мастерская и покрасочная. По мнению сотрудников музея, в здании будет создана благоприятная среды для российских и иностранных художников и работников культуры, для развития, общения, обмена навыками, знаниями и контактами.