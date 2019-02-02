Компания Universal Pictures опубликовала трейлер нового «Форсажа»

Вашингтон, , 08:08 — REGNUM Трейлер новой, девятой по счёту, части блокбастера «Форсаж» под названием «Форсаж: Хоббс и Шоу» был опубликован компанией Universal Pictures на YouTube-канале «Fast & Furious».

Режиссёром новой серии франшизы выступил Дэвид Лэйтч, известный зрителям по работам над фильмами «Дэдпул 2» и «Джон Уик». Главные роли исполнят Джейсон Стэйтем, также в кинофильме примут участие Дуэйн Джонсон и Ванесса Кирби. В роли главного злодея выступит Идрис Эльба. Актер Вин Дизель в этой части «Форсажа» сниматься не будет.

Подробности сюжета не оглашаются, известно лишь, фильм будет построен на взаимоотношениях спецагента Люка Хоббса и преступника Декарда Шоу. Известно, что премьера фильма назначена на 1 августа 2019 года.

Напомним, что медиафраншиза «Форсаж» является на данный момент самой успешной франшизой американской студии Universal. Она состоит из восьми полнометражных и двух короткометражных фильмов, которые выпускались в период с 2001 по 2017 год. Общемировые кассовые сбора фильма составили более 5,1 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что премьера девятой части франшизы состоится в апреле 2020 года.