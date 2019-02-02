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Умерла звезда кино и театра ГДР Урсула Каруссайт

Культура

Актрисе было 79 лет

Берлин, 2 февраля 2019, 07:56 — REGNUM  1 февраля в одной из берлинских клиник скончалась актриса восточногерманского театра и кино Урсула Каруссайт. Об этом прессе сообщил ее супруг Йоханнес Вегнер, передает канал n-tv.

Каруссайт умерла в возрасте 79 лет из-за проблем с сердцем. За свою жизнь актриса сыграла в десятках фильмов и телесериалов, не прекращая работу в берлинском театре Фольксбюне.

Последние годы Каруссайт снималась в популярном немецком сериале «Все друзья». Последняя серия с ее участием выйдет в эфир в марте 2019 года.

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