Умерла звезда кино и театра ГДР Урсула Каруссайт

Берлин, , 07:56 — REGNUM 1 февраля в одной из берлинских клиник скончалась актриса восточногерманского театра и кино Урсула Каруссайт. Об этом прессе сообщил ее супруг Йоханнес Вегнер, передает канал n-tv.

Каруссайт умерла в возрасте 79 лет из-за проблем с сердцем. За свою жизнь актриса сыграла в десятках фильмов и телесериалов, не прекращая работу в берлинском театре Фольксбюне.

Последние годы Каруссайт снималась в популярном немецком сериале «Все друзья». Последняя серия с ее участием выйдет в эфир в марте 2019 года.