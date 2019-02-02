В Москве пройдут бесплатные показы фильмов с участием Ирины Муравьевой

Москва, , 00:56 — REGNUM Кинотеатры столичной сети «Москино» покажут ретроспективу фильмов с участием актрисы Ирины Муравьевой в честь ее 70-летнего юбилея, сообщает пресс-служба мэрии Москвы.

Сообщается, что в программу кинопоказов войдут четыре картины — «Москва слезам не верит», «Самая обаятельная и привлекательная», «Карнавал» и «Хочу быть министром». Показы состоятся в кинотеатрах «Космос», «Молодежный», «Вымпел» и «Тула». Посещение киносеансов будет бесплатным.

Как сообщало ИА REGNUM, в сети кинотеатров «Москино» с 1 по 14 февраля пройдут бесплатные показы фильмов о Великой Отечественной войне. Показы приурочены к 76-й годовщине победы в битве под Сталинградом и Дню памяти воинов-интернационалистов.

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