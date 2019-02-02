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Рубенс, Ван Гог, Кандинский... Париж увидит шедевры Пушкинского музея

Культура

Парижане увидят рисунки Пикассо, Матисса, Кандинского

Москва, 2 февраля 2019, 00:40 — REGNUM  Более 200 рисунков из коллекции Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина прибыло в Париж в Фонд Кустодиа, сообщили в пресс-службе музея.

Парижане и гости французской столицы начнут знакомиться с графическими работами Пушкинского музея 2 февраля. Продлится выставка «Пушкинский музей. Пять столетий рисунка» до 12 мая.

На выставку привезены рисунки из графического собрания Пушкинского музея представителей европейских и русских школ XV—XX вв, в том числе полотна Модильяни, Рубенса, Пикассо, Матисса, Дюрера, Ренуара, Ван Гога, а также Дега, Кандинского, Шагала, Малевича.

Рисунки в Фонде Кустодиа разместили на двух этажах: на одном — работы XV—XIX вв, на другом — рисунки художников XX века. Отмечается, что в этот раз среди работ из пушкинской коллекции впервые будет столько знаменитых графических произведений голландских, французских, немецких, итальянских и русских художников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 января в Пушкинском музее открылась выставка «Гости из Неаполя. Артемизия Джентилески и современники». Выставка будет работать до 31 марта.

Читайте ранее в этом сюжете: В Пушкинском музее в Москве открылась выставка шедевров из Неаполя

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