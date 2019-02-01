Российский дирижер Валерий Гергиев награжден Орденом Звезды Италии

Москва, , 18:34 — REGNUM 1 февраля председатель сената Италии Мария Элизабетта Альберти Казеллати в посольстве Республики Италии в Москве вручила выдающемуся российскому дирижеру Валерию Гергиеву Орден Звезды Италии в степени Великого офицера. Об этом сообщает РИА Новости.

Так отмечены заслуги маэстро «в укреплении итало-российских связей при помощи уникального художественного языка, которым он продолжает рассказывать об Италии».

Глава сената напомнила присутствующим о продолжительных и очень успешных гастролях дирижера на Апеннинах, она также особо подчеркнула значение выступлений руководимого Валерием Гергиевым оркестра в сирийской Пальмире.