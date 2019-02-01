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В Казани открывается Международный оперный фестиваль им. Ф.И. Шаляпина

Культура

Фестиваль откроет премьера оперы «Царская невеста»

Казань, 1 февраля 2019, 18:14 — REGNUM  1 февраля в Казани в Театре оперы и балета им. М. Джалиля открывается XXXVII Международный оперный фестиваль имени Ф.И.Шаляпина. Музыкальный форум посвящен 145-летию Казанской Оперы и 80-летию Татарского оперного театра. Об этом сообщает татарское информационный портал TatCenter. По традиции казанская публика увидят оперы, в который блистал легендарный бас России Федор Шаляпин, уроженец этих мест. Открывает международный смотр 1 февраля премьера оперы Н. Римского-Корсакова «Царская невеста» в новой постановке Михаила Панджавидзе. Всего в основной программе фестиваля 10 спектаклей. Также любители оперного искусства Татарии смогут посмотреть «Мадам Баттерфляй», «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Турандот», «Борис Годунов», «Аида», «Набукко», «Травиата». Завершит фестиваль большой гала-концерт.

13 февраля у памятника Шаляпину на улице Баумана пройдет митинг памяти артиста и состоится вручение «Шаляпинской стипендии».

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Культурная хроника
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