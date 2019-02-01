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Певец Юрий Лоза отмечает 65-летний юбилей

Культура

В настоящее время артист продолжает творческую карьеру, пишет новые песни и активно гастролирует

Москва, 1 февраля 2019, 15:36 — REGNUM  Сегодня, 1 февраля, отмечает свой 64-летний юбилей известный эстрадный исполнитель, композитор и поэт-песенник Юрий Лоза. Поклонники его таланта оставляют десятки поздравлений в Facebook артиста.

Юрий Эдуардович Лоза родился 1 февраля 1954 года в Свердловске, в трехлетнем возрасте он вместе с родителями переехал в Алма-Ату, где прошли его детство и юность.

Эстрадную деятельность в Москве Лоза начал в 1983 году, когда его вместе с Валерием Сюткиным приняли в ВИА «Зодчие». Сольная карьера певца началась в 1987 году.

Слушатели в России и за рубежом помнят и любят его композиции «Плот», «Пой, моя гитара, пой», «Я умею мечтать», «Полночный блюз», «Дорога», «Опять», «Сто часов» и десятки других. В настоящее время артист продолжает свою творческую карьеру, пишет новые песни и активно гастролирует.

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