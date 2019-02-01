Фильм «Алита: боевой ангел» получил первые оценки на Rotten Tomatoes

Лос-Анджелес, США, , 15:09 — REGNUM Новая картина режиссера Роберта Родригеса «Алита: боевой ангел» получила первые оценки на известном сайте Rotten Tomatoes. Из 20 критиков лишь восемь посчитали, что фильм является «свежим», остальные 12 решили, что он «гнилой».

https://twitter.com/RottenTomatoes/status/1091118101393854464

Таким образом, на момент написания этой заметки оценка фильма составила 40% (5,7 баллов из 10). При этом посмотреть картину желают 95% посетителей сервиса. Стоит отметить: пока что критики не пришли к единому мнению по поводу фильма и не выдали в отношении него окончательный вердикт.

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Напомним, в кинотеатрах США фильм «Алита: боевой ангел» начнут показывать 14 февраля 2019 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что на 20th Century Fox подала суд фирма Epic Stone Group. Она почитала, что кинокомпания нарушила её права в отношении торговой марки «Боевой ангел».

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