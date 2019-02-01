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В Москве оркестр Мариинского театра исполнит «Песнь о земле» Густава Малера

Культура

Концерт состоится в зале «Зарядье»

Москва, 1 февраля 2019, 14:38 — REGNUM  1 февраля в концертном зале «Зарядье» в Москве Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерий Гергиева исполнит Концерт для скрипки с оркестром Дмитрия Шостаковича и «Симфонию в песнях» «Песнь о земле» Густава Малера. Вокальные партии исполнят солисты Мариинского театра Юлия Маточкина (меццо-сопрано) и Михаил Векуа (тенор).

«Симфония в песнях», как определил этот музыкальный жанр сам композитор, была написана в 1909 году на стихи китайских поэтов эпохи Тан в переводе Ханса Бетге. Впервые «Песнь о земле» была исполнена уже после смерти выдающегося композитора в 1911 году в Мюнхене.

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Культурная хроника
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