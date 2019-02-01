Скончался сыгравший в фильме «Кин-дза-дза!» актер Игорь Кан

Москва, , 13:34 — REGNUM Известный советский и российский артист театра и кино, заслуженный артист России Игорь Иванович Кан умер на 82-м году жизни. Об этом говорится в сообщении на портале kino-teatr.ru.

Отмечается, что скончался деятель культуры 30 января, на следующий день после своего дня рождения. О причинах смерти не сообщается. В 1960-е годы Игорь Кан служил в ТЮЗе города Алма-Ата, после этого работал в Русском театре Эстонии, а затем поступил на службу в Московский областной драматический театр имени Островского.

Кинозрителю артист известен по ролям в таких лентах, как «Комментарий к прошению о помиловании», «Вариант Омега», а также в фильме режиссера Георгия Данелии «Кин-дза-дза!». В этой антиутопии Игорь Кан сыграл роль однорукого контрабандиста.