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Скончался сыгравший в фильме «Кин-дза-дза!» актер Игорь Кан

Культура

Умер деятель культуры 30 января, на следующий день после своего дня рождения

Москва, 1 февраля 2019, 13:34 — REGNUM  Известный советский и российский артист театра и кино, заслуженный артист России Игорь Иванович Кан умер на 82-м году жизни. Об этом говорится в сообщении на портале kino-teatr.ru.

Отмечается, что скончался деятель культуры 30 января, на следующий день после своего дня рождения. О причинах смерти не сообщается. В 1960-е годы Игорь Кан служил в ТЮЗе города Алма-Ата, после этого работал в Русском театре Эстонии, а затем поступил на службу в Московский областной драматический театр имени Островского.

Кинозрителю артист известен по ролям в таких лентах, как «Комментарий к прошению о помиловании», «Вариант Омега», а также в фильме режиссера Георгия Данелии «Кин-дза-дза!». В этой антиутопии Игорь Кан сыграл роль однорукого контрабандиста.

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Кончины деятелей культуры, искусства и спорта
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