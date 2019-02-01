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В Большом театре состоится гала-концерт «Екатерине Максимовой посвящается»

Культура

Он приурочен к 80-летию великой балерины

Москва, 1 февраля 2019, 13:27 — REGNUM  1 февраля на Исторической сцене Большого театра состоится гала-концерт «Екатерине Максимовой посвящается», приуроченный к 80-летию легендарной балерине Екатерины Максимовой. Постановщиком этого вечера выступил муж танцовщицы, неизменный партнер в спектаклях, блестящий танцовщик и режиссер Владимир Васильев. По его эскизам оформлена сцена, сделаны костюмы участником представления. В программу гала-концерта вошли фрагменты балетов и хореографические миниатюры из репертуара прославленной балерины. Поклонники искусства увидят вальс из балета С. Прокофьева «Золушка», фрагменты из балетов «Леда и Лебедь К. Дебюсси и «Все ветер» Ж. Масне, «Элегию» С. Рахманинова и вальс-фантазию И. Глинки, а также эпизоды из «Дон Кихота» Л. Минкуса и «Евгения Онегина» П. Чайковского и многие другие номера. Часть композиций поставлена Владимиром Васильевым.

В спектакле примут участие солисты Большого театра, Кремлевского балета, а также приглашенные звезды из европейских театров.

Ведущие вечера Ксения Алферова и Егор Бероев. Во время представления прозвучат фрагменты из мемуаров Екатерины Максимовой, будут показаны на экраны сцены из балетов, в которых она танцует главную партию.

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Культурная хроника
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