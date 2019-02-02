Пять фильмов о героях Сталинградской битвы

Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 2 февраля, отмечается День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год). ИА REGNUM составило подборку фильмов, повествующих о реальных героях и событиях одного из важнейших эпизодов Великой Отечественной войны.

Сталинградская битва

Двухсерийный художественный фильм Владимира Петрова был снят в 1949 году. Он повествует о героической защите Сталинграда и о реальных участниках сражения. В картине фигурируют генералы Александр Родимцев и Иван Людников, герой Сталинградской битвы Яков Павлов, Иосиф Сталин и Лаврентий Берия. Впрочем, несколько сцен с участием последнего вырезали в 1960 году.

Враг у ворот

Французский режиссер Жан-Жак Анно снял фильм о знаменитом снайпере 62-й армии Сталинградского фронта Василии Зайцеве, который во время сражения уничтожил 225 солдат и офицеров вражеской армии. По сюжету, немецкое командование направляет на передовую лучшего стрелка майора Кенига, которому предстоит сразиться с русским «ангелом смерти».

Горячий снег

Фильм Гавриила Егиазарова считается одним из наиболее значимых произведений о Сталинградской битве. В центре повествования — один из эпизодов Котельниковской оборонительной операции. В декабре 1942 года 330 тысяч солдат 6-й армии Паулюса оказались заключены в сталинградском котле. Но Гитлер намерен разорвать кольцо и посылает в бой отборные танковые войска, которыми руководит фельдмаршал Манштейн. Красной Армии необходимо остановить наступление врага.

Великий перелом

Фильм Фридриха Эрмлера (псевдоним Владимира Бреслава) — ровесник Великой победы: он был снят в 1945, а на экраны вышел в 1946 году. Картина рассказывает о судьбах тех, кто командовал войсками во время Сталинградской битвы. Между тем слово «Сталинград» в фильме не произносится ни разу, все герои называют его просто «город». Только в одной из сцен мелькает трофейная карта, где фигурирует его название. Кроме того, все военачальники носят вымышленные фамилии.

321-я сибирская

Военная драма режиссера Солбона Лыгденова рассказывает о реальных подвигах 321-й дивизии Рабоче-Крестьянской Красной Армии, прибывшей в Сталинград из Сибири. Солдаты под командованием младшего политрука Одона Самбуева вступают в бой с элитными частями вермахта, втрое превосходящими их по силам. Красноармейцы попадают в плотное вражеское кольцо.

Сталинградская битва происходила на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года. Победа в ней после череды поражений 1941—1942 годов положила начало коренному перелому в войне — советское командование перехватило стратегическую инициативу.

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