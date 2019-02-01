Качественно и надолго: в Ставрополе краевой театр драмы ждет капремонт

Ставрополь, , 12:09 — REGNUM Ставропольский краевой театр драмы им. М.Ю. Лермонтова капитально отремонтируют. Как рассказали 31 января в пресс-службе краевого правительства, запланированные на этот год ремонтные работы завершатся к июню, когда в Ставрополе состоится Международная студенческая весна.

На первом этапе ремонта, который будет реализован в 2019 году, планируется модернизация входной группы, интерьера холла, гардероба. В помещении отремонтируют главное фойе, лестницы, санузлы. Также принято решение о замене кресел в зрительном зале. При этом подчеркивается, что архитектурный облик здания будет полностью сохранён.

«Театр драмы — один из главных символов культуры нашего края, все работы нужно выполнить качественно и надолго», — прокомментировал губернатор Владимир Владимиров.

По словам главы региона, в этом году в рамках краевой программы развития культуры из регионального бюджета на ремонт театра будет выделено около 40 миллионов рублей. Владимир Владимиров также отметил, что в 2020 году указанная сумма может быть удвоена для проведения следующего этапа ремонтных работ. В 2020 году в театре планируется перепланировка балконов, ремонт зрительного зала и служебных помещений.

Драматический театр в Ставрополе был основан в 1845 году. В 1964 году театр переехал в новое здание, в котором находится в настоящее время. На протяжении 55 лет здание ни разу капитально не ремонтировалось.

Как напоминает ИА REGNUM, 2019 год был объявлен в России Годом театра, в рамках которого пройдут масштабные международные и всероссийские мероприятия. С марта по ноябрь 2019 года продлится Всероссийский театральный марафон, который охватит всю страну.