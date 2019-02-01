«Залечь на дно в Брюгге» вернется в российские кинотеатры

Москва, , 10:52 — REGNUM В кинотеатрах Москвы и Санкт-Петербурга пройдет ретроспектива дебютного фильма Мартина МакДоны «Залечь на дно в Брюгге». Проект «Артпоказ» 23 февраля вернет на большие экраны картину, премьера которой состоялась 11 лет назад.

По сюжету, новоиспеченный киллер Рэй с трудом справляется со своим первым заданием. Босс отправляет его в бельгийский городок Брюгге вместе с напарником Кеном, где мужчины должны ждать дальнейших указаний. Спокойная атмосфера города оказывает на героев одновременно умиротворяющее и угнетающее воздействие. Вскоре Рэй знакомится с девушкой Хлои, а Кен сталкивается с непростым выбором, получив от начальника задание, которое заставляет его усомниться в собственных понятиях о морали.

Идея черной трагикомедии родилась у Мартина МакДоны после того, как он посетил Брюгге и испытал два противоречивых чувства: глубокий восторг и ужасную скуку. Именно это стало причиной разного отношения к городу двух главных героев.

Действие картины разворачивается в период рождественских праздников, однако съемки длились дольше, поэтому даже в марте на улицах Брюгге можно было увидеть зимнюю символику. Из-за этого мэр города официально объяснил местным жителям причины столь несвоевременных декораций.

Премьера «Залечь на дно в Брюгге» состоялась на кинофестивале «Сандэнс», где его радушно приняла публика. В общей сложности фильм завоевал 11 наград и еще 31 номинацию на мировых кинофестивалях. Среди них премия БАФТА за лучший оригинальный сценарий и номинация на «Оскар».

Показы состоятся в московском кинотеатре «Космос» и петербургском киноцентре «Родина». Фильм покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.

Читайте ранее в этом сюжете: Режиссерский дебют Тома Форда в российских кинотетрах