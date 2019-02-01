Лев Лещенко отмечает день рождения концертом в Crocus City Hall в Москве

Москва, , 08:52 — REGNUM 1 февраля легендарный российский певец Лев Лещенко отмечает 77-ой день рождения концертом «День рождения с друзьями» на сцене Crocus City Hall в Москве. Посчитав, что две семерки тоже по-своему символическая цифра, он пригласил на праздник друзей. А так как придут в основном певцы, композиторы, то это значит, что многие свои хиты Лев Лещенко исполнит вместе с ними — это и «Два сердца» (вместе с Алсу), «Зеркало» (вместе с Юрием Антоновым), «Вечная любовь» (вместе с Пелагеей), «Весна на Заречной улице», «Эхо» (вместе с Тамарой Гвердцители), «Я выбираю тебя», «Счастье» (вместе с Жасмин), «Нам не жить друг без друга» (вместе с ведущей концерта Анастасией Макеевой), «Осенний роман», «Татьянин день» (вместе с Диной Гариповой), «Все впереди» (вместе с Аркадием Укупником), «Соловьиная роща», попурри из шлягеров (вместе с Вячеславом Добрыниным) и многие другие.

Шоу будет транслировать 1 февраля Первый канал.