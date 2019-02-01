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Появилась новая информация о шестом фильме франшизы «Крепкий орешек»

Культура

Должность режиссера по-прежнему занимает Лен Уайзман

Лос-Анджелес, США, 1 февраля 2019, 08:29 — REGNUM  Продюсер фильма «МакКлейн» франшизы «Крепкий орешек» Лоренцо ди Бонавентура рассказал журналистам о том, как продвигается проект. Об этом 31 января сообщил британский портал Film Stories.

Продюсер сообщил, что работа над фильмом до сих пор ведется и подтвердил информацию о том, что режиссер Лен Уайзман, снявший четвертую часть фильма, по-прежнему занимает должность режиссера. Он также сообщил, что сейчас у команды проекта есть действительно хороший сценарий, который должен вскоре поступить в студию.

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Напомним, по имеющейся информации, предстоящее продолжение «Крепкого орешка» должно стать одновременно и сиквелом и приквелом. В фильме будут показаны разные периоды жизни полицейского Джона МакКлейна.

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