Пятница, 1 Февраля 2019 года
08:42:04 МСК

Медведев утвердил новый состав попечительского совета Фонда кино

Культура

В совет вошли пять человек

Москва, 1 февраля 2019, 07:40 — REGNUM  Утверждён состав нового попечительского совета российского Фонда кино. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

В новый попечительский совет Фонда кино вошли пять человек. Председателем совета назначен Константин Чуйченко.

Отмечается, что новый попечительский совет избран на три года и является высшим надзорным органом Фонда кино. Он осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда.

Читайте также: Минкульт РФ планирует изменить устав Фонда кино — СМИ

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года Минкультуры России направило председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву предложения, касающиеся изменения устава Фонда кино. Основное изменение касалось внесения в механизм утверждения главы фонда.

Подробнее: Правительство России утвердило изменения в уставе Фонда кино

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинематограф
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить