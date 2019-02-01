Медведев утвердил новый состав попечительского совета Фонда кино

Москва, , 07:40 — REGNUM Утверждён состав нового попечительского совета российского Фонда кино. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

В новый попечительский совет Фонда кино вошли пять человек. Председателем совета назначен Константин Чуйченко.

Отмечается, что новый попечительский совет избран на три года и является высшим надзорным органом Фонда кино. Он осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года Минкультуры России направило председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву предложения, касающиеся изменения устава Фонда кино. Основное изменение касалось внесения в механизм утверждения главы фонда.

Подробнее: Правительство России утвердило изменения в уставе Фонда кино