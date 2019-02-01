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Московский Театр киноактера временно переезжает в ГИТИС

Культура

В марте на сцене ГИТИСа труппа Театра киноактера покажет «Сирано де Бержерак»

Москва, 1 февраля 2019, 01:38 — REGNUM  Переезд Театра киноактера на юго-запад Москвы планируется с 1 февраля в связи с ремонтом, сообщили в пресс-службе учреждения.

«C февраля 2019 года все показы спектаклей ГБУК г. Москвы «Государственный театр киноактера» будут проходить на сцене Учебно-театрального комплекса ГИТИС (ул. Академика Пилюгина, д. 2) на время ремонта здания театра на Поварской улице», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что в марте на сцене ГИТИСа труппа Театра киноактера покажет спектакль «Сирано де Бержерак» Эдмона Ростана (постановка заслуженного артиста России Игоря Яцко).

Всего в репертуаре театра восемь новых спектаклей, в том числе «Укрощение cтроптивой» Уильяма Шекспира, «Воскресение» Л.Н. Толстого.

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