В Казани стартует Шаляпинский фестиваль

Казань, , 01:20 — REGNUM Международный оперный фестиваль им. Ф.И.Шаляпина открывается на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М.Джалиля 1 февраля, сообщили в пресс-службе учреждения.

Первым будет показан спектакль «Царская невеста», затем еще девять постановок и два гала-концерта. На «Царскую невесту» билетов в кассе уже нет.

XXXVII Международный фестиваль посвящен 145-летию Казанской Оперы и 80-летию Татарского оперного театра. Завершатся мероприятия 23 февраля 2019 г.

«Фестиваль пройдет в рамках официальной программы Года театра в Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, 2019 год объявлен Годом Театра в России. Год Театра открылся 18 января Театральным Марафоном на сцене Мариинки во Владивостоке.

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