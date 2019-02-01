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В театре имени Моссовета покажут «Героя нашего времени»

Культура

Постановка появится в репертуаре театра 23 февраля

В театре имени Моссовета покажут «Героя нашего времени»
Фёдор Константинов. Печорин. Иллюстрация к роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 1962

Москва, 1 февраля 2019, 01:11 — REGNUM  Труппа московского Театра имени Моссовета репетирует пьесу, написанную Юрием Ереминым по роману Михаила Лермонтова «Герой нашего времени», сообщает портал «Театрал».

Сообщается, что роль Печорина в постановке исполнят актеры Джимтрий Подадаев и Нил Кропалов. Также в спектакле будут участвовать Антон Аносов, Дмитрий Щербина, Кристина Исайкина, Захар Комлев и другие.

Зрители смогут увидеть спектакль с 23 февраля, когда постановка появится в репертуаре театра.

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