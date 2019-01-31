Президент Киргизии учредил Академию «Манаса» и Айтматова

Бишкек, , 19:58 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о создании Национальной академии «Манас» и Чингиза Айтматова. Об этом сегодня, 31 января, сообщила пресс-служба главы государства.

«Киргизский язык, богатое культурное наследие давнего и недавнего исторического прошлого и сейчас, и в будущем должны составить духовную базу киргизской национальной государственности, стать моральным стержнем и путеводной звездой в деле воспитания подрастающих поколений. А киргизский эпос «Манас» признан Генеральной ассамблеей ООН частью духовного и историко-культурного достояния не только народа Киргизии, но и всего человечества», — подчеркнул он.

Отмечается, что новое госучреждение учреждается для исследования, сохранения, популяризации и распространения эпоса «Манас» и киргизской эпической культуры в целом, а также творческого наследия Чингиза Айтматова.

Сотрудники академия также должны будут заниматься организацией и проведением научно-практических и научно-технических конференциях, участвовать в проектах, конкурсах и симпозиумах, издавать научные труды и тематические публикации, изготавливать учебно-просветительские и познавательные аудио‑ и видеоматериалы.

Справка ИА REGNUM : Манас — главный герой самого известного одноименного киргизского эпоса, объединивший киргизов легендарный богатырь. «Манас» включен ЮНЕСКО в список шедевров нематериального культурного наследия человечества, а также в Книгу рекордов Гиннеса как самый объемный эпос в мире.

Чынгыз Айтматов (12.12.1928 — 10.06.2008) — самый известный киргизский писатель. Удостоен званий: народный писатель Киргизской ССР, народный писатель Казахстана, Герой Киргизской Республики и Герой социалистического труда. Является лауреатом Ленинской и трех Государственных премий СССР. Наиболее популярными художественными произведениями, написанными Айтматовым, являются повести «Джамиля», «Первый учитель» и «Материнское поле».