В Пушкинском музее в Москве открылась выставка шедевров из Неаполя

Москва, , 17:58 — REGNUM 31 января в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина была торжественно открыта выставка «Гости из Неаполя. Артемизия Джентилески и современники». Посетители могут познакомиться шедеврами итальянской живописи с 1 февраля. По сути, эта экспозиция, состоящая из трех картин из собрания Музея и Королевского парка Каподимонте и несколько полотен из коллекции Пушкинского музея, является своеобразным превью предстоящей в 2020 году масштабной выставки из Неаполя. В фондах прославленного музея хранятся картины великих мастеров живописи — Ботичелли, Микеланджело, Рафаэля, Тициана, Караваджо и многих других. Но и эта выставка представляет интерес для любителей искусства — здесь выставлены редкие картины первой половины XVII века — это «Юдифь и Олоферн» Артемизии Джентилески, «Ангел с игральными костями и туникой Христа» Симона Вуэ, «Святая Агата» Франческо Гварино. Пушкинский музей счел уместным и необходимым дополнить экспозицию несколькими работами их современников — Гвидо Рени, Гверчино, Симоне Кантарини из собственного собрания.