В Ессентуках нашли тайник с уникальными фотографиями семьи Николая II

Ессентуки, Ставропольский край, , 17:40 — REGNUM В ходе ремонты работ в здании Федерального казначейства Ставропольского края в Ессентуках был обнаружен тайник с уникальными фотографиями семьи последнего русского царя Николая II. Об этом сегодня, 31 января, сообщает пресс-служба министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края.

Сообщается, что конверт с фотографиями был найден под одной из ветхих балок здания. Ставропольский краевед Роман Нутрихин уже установил, что фотографии принадлежат охраннику Николая Ii Анатолию Федюшкину.

Известно, что в охрану императорской семьи Федюшкин поступил в 1907 году.

На фотографиях запечатлена семья последнего русского царя Николая II, он сам и члены свиты, а также охранники. На некоторых фотографиях сохранились подлинные автографы членов царской семьи.

теперь эти фотографии станут частью культурной коллекции управления казначейства.