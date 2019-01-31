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Видео: режиссер Джим Джармуш выпустил клип на композицию The Two Paths

Культура

Альбом, над которым он работал совместно с Йозефом Ван Виссемом, поступит в продажу 8 февраля 2019 года

Вашингтон, 31 января 2019, 16:18 — REGNUM  Режиссер Джим Джармуш и композитор Йозеф Ван Виссем выпустили клип на их совместную композицию The Two Paths. Ролик был опубликован 30 января на YouTube-канале Sacred Bones Records.

Снял видеоклип режиссер Жюль Гверин. The Two Paths является частью альбома Джармуша и Виссема An Attempt To Draw Aside The Veil. Старт его продаж запланирован на 8 февраля 2019 года.

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Напомним, ранее Джим Джармуж уже работал с Йозефом Ван Виссемом, в 2011 году они выпустили трек Concerning the Beautiful Human Form After Death, который вошел в альбом Виссема под названием The Joy That Never Ends.

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