Звезда «Звездных войн» напомнила гражданам США о пользе плащей в холода

Лос-Анджелес, США, , 15:28 — REGNUM Актер Билли Ди Уильямс, хорошо знакомый поклонникам космической саги «Звёздные войны» по роли Лэндо Калриссиана решил напомнить о пользе плащей жителям тех районов США, в которые пришли редкие холода. Он разместил соответствующую публикацию 31 января на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/realbdw/status/1090700668581494784

«Оставайтесь в безопасности и тепле, и если вам нужно выйти на улицу, не забудьте свой плащ!», — написал Уильямс. Перед этим актер сообщил, что думает обо всех гражданах США, которые сейчас вынуждены бороться с отрицательными температурами.

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Напомним, Билли Ди Уильямс сыграл Лэндо Калриссиана в фильмах «Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар» и «Эпизод VI: Возвращение джедая», его герой постоянно носил в кадре плащ. Уильямс вновь исполнит эту роль в девятой части «Звездных войн».

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