CBS снимет сериал по роману Стивена Кинга «Противостояние»

Вашингтон, , 15:27 — REGNUM Телеканал CBS заказал телеадаптацию романа Стивена Кинга «Противостояние». Сериал будет состоять из десять эпизодов и выйдет в онлайн-кинотеатре CBS All Access, сообщает The Holywood Reporter.

Режиссером проекта выступит Джош Бун, который ранее должен был снять полнометражный фильм по книге. Кроме того, вместе с Бенджамином Кавеллом он будет работать над сценарием. Одним из продюсеров сериала станет сын Стивена Кинга Оуэн.

«Я очень рад, что «Противостояние» получит новую жизнь на этой платформе. В работе участвуют люди, которые точно знают, что делают: сценарий — бомба. В результате должно получиться что-то запоминающееся и захватывающее. Я верю, что сериал перенесёт зрителей в мир «Противостояния», который, как они надеются, никогда не станет реальностью», — отметил Стивен Кинг.

«Противостояние» уже появлялось на экранах в виде сериала в 1994 году. Сценарий к нему написал сам Кинг. Он также исполнил эпизодическую роль в сериале.

Оригинальный роман рассказывает об утечке смертельного вируса из секретной лаборатории. В результате инцидента погибают все сотрудники исследовательского центра, кроме охранника, который и выносит вирус наружу. После вспышки эпидемии выжившие разделяются на группы и сталкиваются в противостоянии друг с другом.

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