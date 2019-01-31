Рэпер Drake оставил сотрудницам «Макдоналдса» $20 тыс. в качестве чаевых

Лос-Анджелес, США, , 15:00 — REGNUM Рэпер Drake посетил в ночное время «Макдоналдс», купил там что-то и оставил двум находящимся там сотрудницам большую сумму чаевых. Об этом 30 января сообщил портал The Blast.

Произошедшее удалось сфотографировать студенту, который в этот момент находился в кафе. Дрейк посетил кафе в сопровождении охраны. Поклонники отметили: их удивило то, что исполнитель вообще что-то покупал в «Макдоналдсе», ведь фастфуд не входит в его строгую диету.

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Напомним, ранее Drake уже демонстрировал подобную щедрость, в 2018 году, во время съемок клипа на песню God’s Plan он раздал жителям Майами $1 млн.

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