Школа искусств в столице Карелии отпраздновала новоселье

Петрозаводск, , 14:09 — REGNUM Петрозаводская школа искусств имени Балакирева теперь может похвастаться собственным зданием, где недавно закончился ремонт, передаёт ОТР.

«Наконец мы обрели свой дом, это для каждого из нас душевное спокойствие, что мы можем прийти в свои родные стены, занимаясь здесь, творить и делать то, что нам на самом деле нравится», — поделилась впечатлениями педагог петрозаводской детской школы искусств имени Балакирева Виктория Концевая.

В новом двухэтажном здании, площадь которого превышает 900 кв. м, находятся 17 просторных аудиторий, учительская и небольшой концертный зал на 50 мест. Теперь школе не придётся согласовывать с другими образовательными учреждениями расписание занятий и концертов.

Напомним, ранее преподавателям и начинающим музыкантам, актёрам и танцовщикам приходилось ездить между шестью площадками в обычных школах.

Всего на пяти отделениях школы искусств сейчас обучаются больше тысячи детей от двух до 17 лет. Занятия ведут 67 педагогов.