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В театре «Школа современной пьесы» премьера «Ганди молчал по субботам»

Культура

Труппа театра только недавно вернулась в свое старое здание на Трубной площади

Москва, 31 января 2019, 11:56 — REGNUM  31 января московский театр «Школа современной пьесы» в зале «Зимний сад» покажет премьеру «Ганди молчал по субботам» по пьесе одного из самых востребованных отечественных драматургов Анастасии Букреевой. Спектакль поставил Филипп Гуревич.Это будет первая премьера в этом году театра под бессменным тридцатилетним руководствомИосифа Райхельгауза после торжественного возвращения на свою родную площадку — в здание на Трубной площади.

Как отмечается в релизе театра, «спектакль «Ганди молчал по субботам» — это история о взрослении. О том, как реальный жестокий мир врывается в жизнь подростка». Мальчик жил в любящей семье. Но однажды папа сказал: «Я ухожу…»

В ролях — Кирилл Снегирев, Джульетта Геринг, Дарья Емельянова, Алексей Гнелицкий и другие.

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Культурная хроника
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