В прокат выходит отечественный фильм ужасов «Рассвет»

Москва, , 11:09 — REGNUM 31 января в российский прокат выходит мистический триллер режиссера Павла Сидорова «Рассвет». Он продолжит модную ныне в отечественном кинематографе тему ужасов. В данном фильме герои помещаются в институт сомнологии, где при помощи уже почти осознанных видений пытаются разобраться в массе проблем. При этом события, становятся все запутаннее и страшнее…

В главных ролях — Оксана Акиньшина, Александра Дроздова, Александр Молочников, Олег Васильков, Анна Слю. Музыку к фильму написал Гарри Джад.

Смотреть этот фильм можно только после 16 лет.