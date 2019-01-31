Четверг, 31 Января 2019 года
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В прокат выходит отечественный фильм ужасов «Рассвет»

Культура

В главной роли Оксана Акиньшина

Москва, 31 января 2019, 11:09 — REGNUM  31 января в российский прокат выходит мистический триллер режиссера Павла Сидорова «Рассвет». Он продолжит модную ныне в отечественном кинематографе тему ужасов. В данном фильме герои помещаются в институт сомнологии, где при помощи уже почти осознанных видений пытаются разобраться в массе проблем. При этом события, становятся все запутаннее и страшнее…

В главных ролях — Оксана Акиньшина, Александра Дроздова, Александр Молочников, Олег Васильков, Анна Слю. Музыку к фильму написал Гарри Джад.

Смотреть этот фильм можно только после 16 лет.

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Культурная хроника
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