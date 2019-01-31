В Московской консерватории открывается фестиваль Organ Art 2019

Москва, , 10:49 — REGNUM С 31 января по 23 февраля в Большом зале Московской консерватории им. П.И.Чайковского будет проходить фестиваль органной музыки Organ Art 2019. Открывает форум концерт «Орган in Jaaz». Группа «Эйленкриг Crew» и органист из Германии Давид Тимм представят свои вариации на тему известных произведений классиков. 10 февраля программу «Вселенная Баха» представит известный английский органист, почетный член Королевской коллегии органистов, Королевской Академии музыки Великобритании, а также будапештского Университета Ференца Листа Дэвид Титтерингтон. 23 февраля в Большой зале пройдет концерт «Ave Maria» с участием австрийской органистки Елены Кейлин-Ройтер, певицы Полины Шамаевой, трубача Андрея Икова, виолончелиста Александра Рамма и Академического Большого хора «Мастера хорового пения» под управлением Льва Конторовича