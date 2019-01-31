«Натюрморт глазами детей»: в Чебоксарах открылась международная выставка

Чебоксары, , 10:39 — REGNUM В Чебоксарах в культурно-выставочном центре «Радуга» открылась международная выставка «Прекрасное в простом: натюрморт глазами детей», сформированная из фонда Русского музея. Это седьмая экспозиция детского творчества, представленная жителям Чувашии. В экспозицию вошли 26 детских работ из России, Китая и Японии, сообщили ИА REGNUM в «Радуге».

В ходе открытия была отмечена значимость «простых предметов», окружающих человека. Детские работы, выполненные в разных техниках (гуашью, акварелью, пастелью, маслом, гелевыми ручками, фломастерами, графитным карандашом, тушью, гравюры), рассказывают о характере юных авторов, об эпохе середины XX — начала XXI веков.

«Взгляд ребенка пытливо подмечает разные стороны окружающей жизни, обращая наше внимание на красоту предметов: как блестит кожура граната, как невероятно сочно смотрится морковь на узорчато-синей скатерти, какой яркий букет у девочки Оксаны, героини одной из работ. Дети изобразили то, что нечасто встретишь в жанре натюрморта: потертые после прогулки ботинки, старинный телефон, железный утюг, керосиновая лампа и даже вентилятор», — поясняют в чебоксарском выставочном центре.

Заведующая сектором детского творчества отдела «Российский центр музейной педагогики и детского творчества» Русского музея, искусствовед Мария Литвинова (г. Санкт-Петербург) отметила, что в целом фонд детского творчества, собранный музеем, не имеет аналогов в мире. Его коллекция насчитывает более 5 тыс. единиц хранения — живопись, графику, скульптуру, декоративно-прикладное творчество юных художников в возрасте от 2 до 17 лет из 20 стран с пяти континентов.

На открытии выставки юные чувашские художники отправились на творческую мастерскую, где под руководством Марии Литвиновой создали свой натюрморт в технике коллажа.