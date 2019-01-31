Свердловский рок-музыкант поддержал идею строительства храма у Драмтеатра

Екатеринбург, , 10:36 — REGNUM В Екатеринбурге лидер группы «Чай-ф» Владимир Шахрин поддержал идею строительства храма в честь святой великомученицы Екатерины на территории возле Свердловского государственного академического театра драмы. Он также отказался от предложения подписать письмо против строительства культового объекта в данном месте.

В интервью городскому информационному порталу «Е1» лидер группы «Чай-ф» сообщил, что подписать письмо ему предложили молодые коллеги музыканты.

«У меня просто есть позиция, что мы, горожане, должны уметь слушать друг друга, уметь слушать аргументы, находить компромиссы, уметь уступать. Я сам человек не воцерковлённый, ни в какую церковь не хожу. Но при этом понимаю, что православие — это часть культуры той страны, в которой живу и люблю. И храмы тоже», — сообщил Владимир Шахрин изданию.

Он пояснил, что выступал против строительства храма на площади Труда и в акватории Городского пруда. Владимир Шахрин подчеркнул, что знаком с новым изменённым проектом храма, который должен появиться на набережной Городского пруда у Драмтеатра, и готов к компромиссу.

Как сообщало ИА REGNUM, идея строительства храма в честь святой великомученицы Екатерины на площади Труда появилась ещё в 2010 году. Против этого активно выступила городская общественность, так как ради строительства культового объекта пришлось бы снести фонтан Каменный цветок. Тогда на акцию протеста в Екатеринбурге вышли тысячи горожан, и от инициативы пришлось отказаться.

Вновь идея возрождения храма стала актуальной в 2016 году. Областные и городские власти, Екатеринбургская епархия РПЦ и представители крупного уральского бизнеса выступили с идеей строительства храма в честь святой великомученицы Екатерины в акватории Городского пруда на насыпном острове.

Данная инициатива также встретила негодование со стороны некоторых горожан и представителей экспертного сообщества. В итоге после конструктивной критики специалистов, массовых протестных мероприятий и вердикта уральских учёных о том, что строительство культового сооружения по данному проекту небезопасно, было решено подыскать другую площадку.

В итоге выбор остановился на территории возле Драмтеатра возле Городского пруда, где сейчас расположен парк. Однако и на сей раз оказались немногочисленные противники данной идеи, которые намеревались организовать городской референдум по данному вопросу, но безуспешно.

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