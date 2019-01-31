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Сенатор США, на которого напал сосед из-за стрижки газона, получит $580 тыс

Культура

Жестко исполненное намерение научить члена Конгресса, куда правильно складывать скошенную траву, обошлось его соседу дорого

Франкфорт, США, 31 января 2019, 10:09 — REGNUM  Жюри присяжных присудило сенатору Рэнду Полу более полумиллиона долларов компенсации в иске против напавшего на него соседа, сообщает 31 января NBC.

Рене Буше, который напал на Пола со спины, когда тот работал во дворе своего дома, теперь должен сенатору-республиканцу $580,000 в качестве компенсации. Буше признал себя виновным в марте 2018 года в нападении на члена Конгресса, в худшем случае ему грозил 21 месяц заключения — однако в июне он был приговорен к 30 дням тюрьмы и году контролируемого освобождения после того, как суд установил, что нападение было спором между соседями, а не политически мотивированным действием.

По словам сенатора, он косил газон, остановился, чтобы поднять с земли палку, а когда выпрямился, Буше накинулся на него с такой силой, что оба пролетели несколько метров. Буше сказал присяжным, что напал на Пола после того, как сенатор начал складывать траву в кучу возле линии их участков.

За день до нападения, сказал Буше, он сжег еще одну кучу травы, которую Пол создал у границы — он облил эту кучу бензином и поджег, огонь опалил ему лицо, шею и руки, и, по словам Буше, он все еще испытывал сильную боль, когда напал на Пола на следующий день.

В своем заявлении Пол выразил надежду, что вердикт отправит «четкий сигнал о том, что насилие не является ответом — в любое время и в любом месте». Адвокат Буше обещает подать апелляцию.

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