Четверг, 31 Января 2019 года
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Уилл Смит показал первые кадры третьей части фильма «Плохие парни»

Культура

Премьера картины запланирована на 17 января 2020 года

Лос-Анджелес, США, 31 января 2019, 08:44 — REGNUM  Уилл Смит выложил в сеть первые кадры предстоящего фильма «Плохие парни 3». Анимированное изображение актер выложил 30 января на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/BtQsG6aB4rZ/

На представленных кадрах Уилл Смит и Мартин Лоуренс стоят рядом друг с другом в какой-то потрепанной квартире. На шеях у них висят полицейские значки. Анимацию сопровождает песня P. Diddy Bad Boy for Life. Продолжение «Плохих парней» зрители США смогут увидеть в кинотеатрах 17 января 2020 года.

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Напомним, Мартин Лоуренс официально объявил о начале съемок третьей части «Плохих парней» 1 ноября 2018 года. Тогда он опубликовал фотографию, на которой были запечатлены он сам в спортивном костюме и Уилл Смит в джинсах и камуфляжной футболке.

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