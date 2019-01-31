Максим Галкин ответил Лие Ахеджаковой на критику его пародии

Москва, , 07:40 — REGNUM Телеведущий и пародист Максим Галкин не видит поводов обижаться на него за его пародии. В свободном обществе, за которое, к слову, выступает и сама раскритиковавшая его за сатиру народная артистка России Лия Ахеджакова, пародии не запрещены. Об этом Галкин написал в своём Instagram.

Отвечая на претензии актрисы по поводу использования её образа в юмористических выступлениях, юморист высказал благодарность Ахеджаковой за признание его таланта, однако попросил не лишать его «права на свободу слова и самовыражения».

«Целью моих пародий никогда не были высмеивание и издевательство над кем бы то ни было. Я в меру своих способностей иронизирую над явлениями и отношениями в политике, эстраде и телевидении», — написал Галкин.

https://www.instagram.com/p/BtRLLSghVs8/

При этом шоумен отметил, что занимается в том числе и политической сатирой, которой, по мнению Галкина, Ахеджакова также достойна, как и президент России, и другие участники политического процесса.

«Я не имел никакого намерения спекулировать на Вашем имени, а хотел исключительно порадовать Вас и Ваших коллег», — обратился к Ахеджаковой Галкин.

Напомним, ранее актриса Лия Ахеджакова в интервью YouTube-каналу «Культура памяти» возмутилась пародией телеведущего и шоумена Максима Галкина на неё, завив, что юмористу «негоже» пользоваться её именем, чтобы насмешить зрителя.

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