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По роману Алексея Иванова «Пищеблок» про пионеров-вампиров снимут сериал

Культура

Начало съемок запланировано на 2020 год

Москва, 31 января 2019, 07:34 — REGNUM  Алексей Иванов подписал с кинокомпанией «Среда» соглашение, согласно которому по его книге «Пищеблок» будет снят сериал. Об этом 30 января сообщила на своей странице в Facebook представитель писателя Юлия Зайцева.

По мнению главы компании Александра Цекало, хоррор-роман Иванова про пионеров-вампиров, которые попав под влияние старого кровопийцы захватывают лагерь, имеет все шансы на успех. Шоу будет состоять из восьми эпизодов, его съемки запланированы на 2020 год.

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Напомним, действие романа Алексея Иванова разворачивается в 1980 году на фоне проходящей в СССР Олимпиады. Книга была опубликована 7 декабря 2018 года.

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