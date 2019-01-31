«Мосфильм» отметил свой 95-летний юбилей

Москва, , 01:37 — REGNUM Киностудии «Мосфильм» 30 января исполнилось 95 лет — именно столько прошло с премьеры первого полнометражного фильма студии «На крыльях ввысь».

Генеральный директор киностудии Карен Шахназаров заявил, что никаких торжественных мероприятий в честь юбилея проводиться не будет, так как 95 лет — «не круглая дата».

«Мы не планировали сделать это к какой-то дате, но так получилось, что у нас закончилось масштабное строительство, два современных корпуса построено… Я думаю, что это лучшее, чем можно отметить юбилей», — приводит слова Шахназарова ТАСС.

Он подчеркнул, что в дальнейшем студия планирует продолжить строительство — в марте начнется возведение киноконцертного комплекса с четырьмя залами и большим павильоном. Он добавил, что строительство ведется не на деньги из государственного бюджета, а на средства инвесторов.