Площадь технопарка в «Союзмультфильме» расширят вдвое

Москва, , 00:45 — REGNUM Площадь технопарка в киностудии «Союзмультфильм» планируется увеличить с 6,4 тысяч до 10 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба московской мэрии.

Сообщается, что увеличение площади технопарка будет сделано с целю привлечения новых резидентов в технопарк (в настоящее время на территории технопарка работают три резидента). Предполагается, что к 2020 году в нем будут работать 325 человек.

Директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев рассказал, что киностудия в настоящее время проводит техническую модернизацию с учетом современных технологий производства мультфильмов. Киностудия также планирует в 2019 году выпустить полнометражный мультфильм «Суворов», при создании которого использовалась технология Motion Capture.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева заявила, что в настоящее время студия договаривается с наследниками шведской писательницы Астрид Линдгрен о создании новых мультфильмов о приключениях Малыша и Карлсона. Предполагается, что к весне 2019 года переговоры удастся успешно завершить.

Читайте ранее в этом сюжете: «Союзмультфильм» «финализирует» вопрос о продолжении «Малыша и Карлсона»