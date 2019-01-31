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Площадь технопарка в «Союзмультфильме» расширят вдвое

Культура

Предполагается, что к 2020 году в нем будут работать 325 человек

Москва, 31 января 2019, 00:45 — REGNUM  Площадь технопарка в киностудии «Союзмультфильм» планируется увеличить с 6,4 тысяч до 10 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба московской мэрии.

Сообщается, что увеличение площади технопарка будет сделано с целю привлечения новых резидентов в технопарк (в настоящее время на территории технопарка работают три резидента). Предполагается, что к 2020 году в нем будут работать 325 человек.

Директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев рассказал, что киностудия в настоящее время проводит техническую модернизацию с учетом современных технологий производства мультфильмов. Киностудия также планирует в 2019 году выпустить полнометражный мультфильм «Суворов», при создании которого использовалась технология Motion Capture.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева заявила, что в настоящее время студия договаривается с наследниками шведской писательницы Астрид Линдгрен о создании новых мультфильмов о приключениях Малыша и Карлсона. Предполагается, что к весне 2019 года переговоры удастся успешно завершить.

Читайте ранее в этом сюжете: «Союзмультфильм» «финализирует» вопрос о продолжении «Малыша и Карлсона»

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