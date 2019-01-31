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В Самаре установят памятник Дмитрию Шостаковичу

Культура

«Памятнику Шостаковичу в Самаре быть!»

Самара, 31 января 2019, 00:32 — REGNUM  Памятник советскому композитору Дмитрию Шостаковичу появится в Самаре, написал депутат Госдумы Александр Хинштейн в Twitter.

«Памятнику Шостаковичу в Самаре быть!» — говорится в твите.

https://twitter.com/Khinshtein/status/1090626981073510400

По словам депутата, инициатива одобрена российским министром культуры Владимиром Мединским.

Хинштейн напомнил, что именно в Куйбышеве (переименован в Самару) Шостакович завершил работу над Симфонией № 7. Первое исполнение «Ленинградской» симфонии состоялось в Куйбышевском оперном театре 5 марта 1942 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 января 1944 года было прорвано блокадное кольцо нацистов вокруг Ленинграда.

Через 75 лет, 27 января 2019 г., в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии прозвучала «Ленинградская» симфония Шостаковича в исполнении Академического симфонического оркестра Филармонии под управлением Александра Титова.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге прозвучит Ленинградская симфония Дмитрия Шостаковича

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