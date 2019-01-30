«Пренебрежение»... Почему белые проиграли в Гражданской войне?

Андрей Мартынов, , 23:47 — REGNUM

Книга капитана Дроздовской дивизии Вооруженных сил Юга России (ВСЮР) Павла Трофимова (1894−1929?) интересна двойной оптикой. В ней сочетаются личные воспоминания с попыткой реконструкции всего хода боя и анализом причин разгрома белых.

Напомню предысторию. 3 июля 1919 года генерал-лейтенантом Антоном Деникиным была подписана «Московская директива». Согласно приказу, основным силам ВСЮР предписывалось наступление на Москву по линиям Курск-Орел-Тула, Саратов-Нижний Новгород-Владимир, Воронеж-Рязань и Новый Оскол-Елец-Кашира.

Первоначально наступление развивалось успешно (за исключением саратовского направления), попытка большевиков перехватить инициативу завершилась неудачей, к 10 октября фронт белых проходил через Чернигов, Орел и Воронеж.

Тем не менее, красные уже на следующий день сумели переломить ситуацию. В ходе ожесточенных Орловско-Кромской (именно в ней принимал участие Трофимов) и Воронежско-Касторненской операций деникинцы вынуждены были начать отход, завершившийся драматической Новороссийской эвакуацией (Новороссийская катастрофа) и отставкой Деникина.

Трофимов подробно пишет о «борьбе за инициативу» и последующем отступлении. В этом он выгодно отличается от мемуаристов разбитых армий, живописавших свои победы и лишь вскользь говоривших о поражении и его причинах.

Капитан касается в основном вопросов тактики и частных неудач, серьезно дополняя тем самым картину сражения. Так, описывая первые попытки вернуть себе инициативу, он отмечает «пренебрежение и недооценку противника». Как следствие, имели место атаки «совершенно разобщенными между собою группами против значительно сильнейшего врага, занимавшего центральное положение». Вместе с тем Трофимов избегает обобщений и выводов на стратегическом уровне:

«мне не под силу судить, что являлось основной причиной такого оборота событий — разброд ли умов определил поражение или поражение создало такое состояние психологии масс, на фоне которого уже не удалось организовать борьбу в широком масштабе».

Следует отметить, что книга также представляет интерес в свете последующей судьбы его автора. В эмиграции Трофимов вступил в боевую организацию генерала Александра Кутепова, занимавшейся разведывательной и диверсионной деятельностью на территории Советского Союза. В 1929 году он нелегально перешел советскую границу и был арестован сотрудниками советской государственной безопасности. Дальнейшая его судьба неизвестна.