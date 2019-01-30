В Японии рядом с гигантским Гандамом установили статую трансформера Бамблби

Токио, , 20:06 — REGNUM На искуственном острове Одайба, расположенном в Токийском заливе, рядом с огромной статуей Гандама (гиганский робот из одноименного аниме-сериала) установили статую трансформера Бамблби. Об этом 29 января сообщил портал Anime News Network.

https://twitter.com/akiraohta15025/status/1088808106145054720

Сообщается, что Бамблби будет находиться на площади до конца марта 2019 года. Высота статуи равна 3,69 м, её вес составляет около 859 кг. Трансформер будет рекламировать фильм «Бамблби», премьера которого пройдет в Японии 22 марта 2019 года.

https://twitter.com/seikichikuroda/status/1089157002557681664

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Напомним, высота статуи Гандама, расположенная на площади искусственного острова Одайба составляет 19,7 метров. Робот находится напротив торгового центра Diver City Tokyo Plaza. Четыре раза в день он производит трансформацию и переключается между режимами Единорога и Разрушителя.

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